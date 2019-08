Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Affare cileno in dirittura d'arrivo per il Bologna: secondo quanto raccolto da TMW, nella giornata di domani Gary Medel è atteso nel capoluogo emiliano per le visite mediche di rito. Il centrocampista ex Inter firmerà con i felsinei un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno.