Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna: il serbo ha terminato il secondo ciclo di cure e per il momento è tornato a casa. Dopo la terza panchina stagionale, contro la Lazio, domenica pomeriggio, il tecnico del Bologna continua la sua battaglia con la leucemia. Dopo qualche giorno a casa, il tecnico potrebbe ripresentarsi a Bologna la prossima settimana per dirigere gli allenamenti in vista di Juventus-Bologna, sfida prevista alla ripresa del campionato.