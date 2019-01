© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna ha trovato l'accordo con Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo ha detto di sì all'offerta dei felsinei, con un contratto semestrale più opzione per il biennale in caso di salvezza. Un milione e mezzo all'anno, domani primo allenamento da allenatore emiliano, con Filippo Inzaghi esonerato dopo lo 0-4 subito in casa dal Frosinone.