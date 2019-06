TMW - Bologna, Mihajlovic resta: mercoledì l'annuncio. Poi Sabatini

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic proseguirà la sua avventura a Bologna. Nella giornata di mercoledì il club emiliano dovrebbe annunciare la conferma del tecnico serbo, con un contratto di durata triennale. Poi sarà il momento di ampliare l'organigramma societario e, nella giornata di giovedì, il Bologna dovrebbe annunciare l'ingresso nel parco dirigenti di Walter Sabatini.

Il ruolo di Sabatini - Sabatini sarà la mente operativa di Saputo nel progetto di network internazionale: l'imprenditore canadese è già proprietario del Montreal Impact, ma è al lavoro anche per l'acquisizione di società calcistiche in giro per l'Europa, in primis il Kortrijk dove ha giocato Avenatti quest'anno.