TMW - Bologna-Mihajlovic, vertice concluso. C'è l'accordo, slitta l'annuncio

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Ronzulli

© foto di Federico Gaetano

Si è concluso il vertice a Casteldebole tra la dirigenza del Bologna e il tecnico Sinisa Mihajlovic. C'è l'accordo tra le parti, con le rassicurazioni sul mercato che sono state giudicate sufficienti da parte dell'allenatore.

Certezze e ultimi dettagli - Se da una parte la trattativa sulla parte economica ha trovato una sintesi positiva (accordo sulla base di 1,5 milioni a stagione), dall'altra restano ancora da limare le distanze sulla durata del contratto (si ragiona sulla base di un triennale). Resta da capire a questo punto la data dell'annuncio, attesa domani o nel fine settimana nel caso in cui lo stesso Mihajlovic dovesse prendersi qualche ora in più per il sì definitivo.