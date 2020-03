tmw Bologna, niente ripresa domani. Verrà spostata a data da destinarsi

vedi letture

Ha destato scalpore la data fissata ieri dalla Lazio per la ripresa degli allenamenti, vale a dire lunedì prossimo, in piena contraddizione rispetto alle raccomandazione statali di rimanere a casa almeno fino al 3 aprile per evitare il contagio da Coronavirus. In realtà un altro club di Serie A avrebbe fissato la ripresa ben prima, addirittura a domani: il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Tuttavia, pur non avendolo ancora comunicato ufficialmente, gli allenamenti dei felsinei verranno sospesi fino a data da destinarsi, in ossequio a quanto chiede lo Stato.