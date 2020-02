TMW - Bologna, Palacio: "Non smetto in estate, voglio giocare ancora"

Fonte: dal Dall'Ara, Antonio Parrotto

Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, dopo al vittoria contro il Brescia è intervenuto in mixed zone: "L'importante è vincere. Sono contento del lavoro fatto da me e dalla squadra, è stata una grandissima partita. Bisogna continuare così, stiamo giocando bene e ci divertiamo. Trenta punti non sono pochi, ma ne vogliamo di più. Adesso c'è la Roma".

E' lecito sognare l'Europa? "Non pensiamo all'Europa, ma partita dopo partita. Si può sognare perché la squadra gioca bene, ma noi dobbiamo concentrarci sul prossimo match. Noi giochiamo all'attacco, creiamo tante occasioni da gol. Poi ci sono partite in cui non si gioca bene, è normale".

Fate fatica con chi vi precede in classifica. "Noi giochiamo sempre al massimo e in campo lo dimostriamo. Sono poche le partite in cui abbiamo giocato male. Quando giochiamo contro chi è più forte è difficile, ma ad esempio abbiamo battuto il Napoli e questo non è facile".

Sul ruolo di centravanti: "Mi piace giocare con la palla a terra, muovermi, fare uno-due coi compagni. Ma posso dare qualsiasi tipo di contributo. Il mister ci ha fatto i complimenti, ci ha detto di continuare così

L'anno prossimo ci sarai? "Non so se a Bologna, ma non smetto. Il prossimo anno voglio giocare. Speriamo qui? Speriamo".

Su Barrow: "Ha fatto bene, ci ha dato una mano. L'altra volta ha segnato, è importante avere giocatori così forti".