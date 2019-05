TMW - Bologna, pronta l'offerta al Brescia per Sabelli

Fonte: Lorenzo Marucci

Il Bologna punta Stefano Sabelli del Brescia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com non appena inizierà il mercato estivo il club felsineo presenterà un'offerta alle Rondinelle per il terzino che in questa stagione ha disputato 27 gare con la maglia del club lombardo.