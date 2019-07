Fonte: dall'inviato Dario Ronzulli

Il Bologna si ritrova oggi a Casteldebole e tra i giocatori presenti al centro sportivo per visite e non solo c'è anche Jerdy Schouten, che potrebbe essere ufficializzato in serata, al massimo domani. Assente, stando a quanto raccolto dal nostro inviato, invece Stefano Denswil, il cui arrivo invece è previsto domani. Il programma dei felsinei è partire per il ritiro in direzione Castelrotto, località altoatesina ai piedi dell’Alpe di Siusi dall’11 al 20 luglio, e si alleneranno al centro sportivo Laranza.