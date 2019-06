TMW - Bologna, sfida al Torino per Nestorovski del Palermo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A Ilija Nestorovski, attaccante macedone nelle ultime tre stagioni al Palermo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il giocatore classe 1990, complice lo svincolo in arrivo dai rosaneri per il dramma societario che coinvolge la società siciliana, sarebbe finito nel mirino di due club della massima serie. Si tratta di Torino e Bologna. Dall'esterno invece arrivano le sirene dell'Olympiacos con il giocatore che però vorrebbe rimanere in Italia.