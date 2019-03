© foto di Federico Gaetano

Apprezzamenti dalla Russia per Ibrahima Mbaye. Ci pensa la Lokomotiv Mosca. Contatti avviati, ma trattativa che non è ancora entrata nel vivo. Il difensore del Bologna è un’idea che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. La Lokomotiv Mosca guarda in Italia, occhi su Mbaye...