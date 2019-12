Fonte: Dall'inviato, Arturo Minervini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Bologna, Andreas Skov Olsen, ha analizzato in zona mista la vittoria di oggi contro il Napoli. Questo quanto raccolto da TMW: "Sono davvero contento per il gol e per aver aiutato il Bologna a vincere. Il mio obiettivo è trovare più continuità, fare più gol e più assist. Mihajlovic mi ha detto di credere in me stesso, mi sta aiutando molto. La Serie A è difficile, gli avversari corrono forte, ma mi sto abituando. Dobbiamo continuare a lavorare duro per fare altri risultati".