TMW - Bologna, sondaggio per Verissimo del Santos

Fonte: di Gianluigi Longari

Il Bologna studia già la squadra del futuro e uno dei nomi potrebbe essere anche Lucas Verissimo. Che già in passato doveva approdare in Serie A, al Torino, accordo poi saltato per conti non quadrati tra le parti. Ora ci prova il Bologna di Sinisa Mihajlovic che sonda il terreno per il difensore classe '95 del Santos.