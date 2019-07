TMW - Bologna, Soriano: "Vogliamo rendere Mihajlovic orgoglioso di noi"

© foto di PhotoViews

Al termine della seduta mattutina di allenamento al centro sportivo di Neustift Roberto Soriano ha incontrato la stampa per fare il punto sullo stato di salute del Bologna dopo l'amichevole di venerdì con il Colonia e alla vigilia del test di Kitzbühel contro lo Schalke 04.

"La prima parte con il Colonia non è stata positiva, eravamo pesanti nelle gambe: non sembra ma quando fai tanti viaggi poi ne risenti, ci vuole un po’ per entrare in forma. Ci sta che non si arrivi al 100% in queste partite ma non dev’essere un alibi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma dovevamo dare di più. È questo il nostro obiettivo con lo Schalke anche se sappiamo che non sarà affatto facile, il livello di questi test è alto e tutti dobbiamo dare di più. Quella contro il Colonia è una sconfitta che ci deve far rosicare. Dobbiamo cambiare atteggiamento e le prossime gare, anche con i miei ex compagni del Villarreal, non dobbiamo viverle come semplici amichevoli".

Sulla situazione di Mihajlovic Soriano ha affermato: "Il gruppo è sempre unito: qui siamo tutti bravi ragazzi, tutti si impegnano al massimo. Certamente è un ritiro anormale perché non c’è il mister anche se ci segue tutti i giorni e parliamo spesso con lui. Noi ci siamo ripromessi che daremo tutti qualcosa in più da subito anche per far star tranquillo Sinisa e renderlo orgoglioso di noi. ll mister lo conoscete bene: ovunque sia se le cose non vanno come vuole lui si arrabbia. Ma anche se è in difficoltà pensa sempre prima agli altri anche se a noi farebbe piacere se pensasse più a se stesso visto che ha una battaglia da vincere. Il regalo che possiamo fargli è dare tutti qualcosa in più".

Infine Soriano ha parlato della stagione che sta per arrivare: "Dobbiamo continuare sulla scia di quanto fatto l’anno scorso, quando tutti ci davano per finiti e invece abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Se lo dimostreremo ancora a fine stagione saremo tutti contenti. Personalmente voglio fare molto di più sia per i gol che per gli assist, per aiutare maggiormente la squadra".