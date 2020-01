Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Insidefoto/Image Sport

Aleksandar Dragovic è nel mirino del Bologna per rinforzare la difesa ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la trattativa al momento è in stand-by. Il Bayer Leverkusen non ha infatti ancora trovato il sostituto del giocatore e per questo motivo non lascerà partire il calciatore in prestito con diritto di riscatto.