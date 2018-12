TMW - Bologna, sul 2001 Koutsoupias gli occhi di Milan e Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio iniziano a sentirsi le sirene per i talenti dei settori giovanili. A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Ilias Koutsoupias, classe 2001 della Primavera del Bologna, è finito del mirino di due top club come Milan e Roma, per quanto riguarda la Serie A, ma anche di alcune società inglesi. A rendere ancora più complesso il quadro della situazione c'è il fatto che il club felsineo deve ancora decidere se riscattare o meno il cartellino del giocatore dalla Virtus Entella.