TMW - Bologna, Svanberg: "Felici per la prestazione ma bisogna vincere"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Bologna Mattias Svanberg ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro la Lazio: "Siamo contenti per la prestazione ma vogliamo vincere tutte le partite. In casa abbiamo fatto una buona partita ma manca la vittoria".

Hai giocato dall'inizio.

"Per è buono, mi sono fatto trovare pronto in settimana".

Subite un po' troppo.

"Sì. Quando si segnano due gol in casa bisogna vincere. La Lazio è una squadra forte ma bisogna vincere quando si segnano due gol".

Cosa ti dice Mihajlovic?

"E' una grande persona. Fa la differenza. C'è uno spirito con lui, è una grande persona, un grande allenatore. Quando lui c'è abbiamo un altro spirito".

C'è un ruolo in cui ti trovi meglio?

"Preferisco dove ho giocato oggi, da trequartista. Perchè penso di essere un giocatore offensivo. Ho fatto diversi tiri in porta e mi piace".

Sei stato molto decisivo oggi.

"I ragazzi mi dicono di tirare sempre".