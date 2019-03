© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un’idea che torna di moda. Il Bologna punta Riccardo Montolivo per l’estate dopo i sondaggi di qualche mese fa. Il centrocampista non rinnoverà il contratto con il Milan e il Bologna valuta concretamente l’ipotesi di ingaggiarlo a fine stagione. Montolivo e il Bologna, in estate si può. E sullo sfondo Sassuolo e Parma che studiano la situazione...