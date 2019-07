TMW - Bologna, triennale per El Kaouakibi. Ora prestito al Piacenza

Manca solo l'ufficialità per il rinnovo di Hamza El Kaouakibi, centrale difensivo italomarocchino classe 1998, con il Bologna. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore sta chiudendo in queste ore un accordo triennale con la società felsinea. Pronto per lui anche un prestito formativo in Serie C: andrà al Piacenza.