tmw Bologna, ultimo tentativo per Lyanco: nuovi contatti in corso col Torino

Nuovi contatti tra Bologna e Torino per Lyanco. Nonostante il loro mercato in entrata sia ufficiosamente chiuso, i rossoblù sembrano infatti intenzionati a fare un ultimo tentativo in extremis per provare a regalare a mister Mihajlovic uno dei suoi pupilli in difesa.