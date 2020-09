tmw Bonaventura alla Fiorentina, ci siamo: biennale da 1.8 milioni a stagione

Non è l'offerta del Benevento (2 milioni di euro netti per due anni), ma è comunque un'offerta importante: sempre biennale, ma da 1.8 milioni di euro. E il fascino di una piazza e di un progetto con ambizioni europee che fa la differenza: Giacomo Bonaventura è pronto a legarsi alla Fiorentina e già nelle prossime ore. Una scelta ambiziosa per il centrocampista classe '89 attualmente impegnato in Nazionale, che va oltre l'aspetto economico. In giornata sono previsti ulteriori contatti, che dovrebbero essere decisivi per la fumata bianca: l'accordo è a un passo.