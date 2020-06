tmw Bonaventura avanti col Milan: ottimismo per l'accordo fino a fine campionato

Ultime da Casa Milan: la società rossonera si sta concentrando anche sui singoli e sui giocatori in scadenza come Giacomo Bonaventura. Il club milanese ha avuto dei colloqui proficui con il calciatore che è in scadenza di contratto a fine giugno. Con il finale procrastinato ad agosto, il club ha chiesto al calciatore di prorogare di comune accordo l'intesa per altri due mesi. Dopo i primi confronti, si respira ottimismo e serenità tra le parti, con Bonaventura che dovrebbe e potrebbe così concludere il campionato al Milan. Poi sarà il turno di discutere anche degli altri, tra cui Zlatan Ibrahimovic: da Milanello arrivano notizie di uno svedese carico e che sta cercando di stringere i denti per recuperare il prima possibile per tornare in campo con la maglia rossonera.