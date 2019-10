TMW - Bonucci: "Sempre grato a Mancini. Quest'Italia è una squadra vera"

Fonte: dall'inviato a Trento, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In collegamento video da Roma, il difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci ha parlato del nuovo corso azzurro e non solo al "Festival dello Sport" di Trento. Questo quanto raccolto da TMW: "Esordio in azzurro? Intanto ricordo che Mancini mi fece esordire con l’Inter nel 2006 e per questo lo ringrazierò sempre. La prima gara in Nazionale è stata unica, provai qualsiasi tipo di sensazione. Ricordo con affetto la vicinanza di Cannavaro, mi diede una pacca sulla spalla e mi sentii molto più tranquillo. Con Mancini e i giovani si è creato un gruppo forte, nessuno si presenta mai in ritardo, mai una parola fuori posto. Non è soltanto una selezione, ma una squadra vera. La maglia azzurra fa andare tutti d’accordo, regala gioia ed entusiasmo, ci fa sentire uniti”.