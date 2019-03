TMW - Bonucci: "Servivano grandi uomini. Siamo una grande squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid in Champions: "C'è sempre una prima volta e stasera è arrivata, servivano grandi uomini e abbiamo dimostrato di esserlo, sui gli undici in campo che tutti quelli in panchina e tutti i nostri tifosi. Questa impresa ci permette di andare a giocare i quarti, siamo consapevoli di essere una grande squadra. Quando mettiamo in campo gli attributi siamo in gradi di fare grandi cose, anche tre gol a una squadra che non ne aveva preso neanche uno nelle ultime cinque".