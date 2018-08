TMW - Borriello-UD Ibiza, calciatore ma non solo: sarà azionista e dirigente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Borriello riparte da Ibiza. Ve l’abbiamo raccontato. Contratto biennale da calciatore. Poi un futuro da dirigente, sempre all’intero della società spagnola. Il progetto prevede infatti che Borriello entri a far parte del Consiglio D’Amministrazione della società per costruirsi una carriera da dirigente nel tempo. Fondamentale la regia di Andrea D’Amico nella trattativa. Borriello trova squadra. Ma allo stesso tempo getta le basi per il futuro. Al timone dell’UD Ibiza...