TMW - Borussia Dortmund, Riedle: "Partita importante, conta non perdere"

Fonte: dall'inviato Simone Bernabei

Il dirigente del Borussia Dortmund nonché ex attaccante giallonero, Karl-Heinz Riedle, ha parlato così ai nostri microfoni al termine del pranzo UEFA di oggi in vista della gara di Champions con l'Inter: "Una partita importante, è un gruppo molto difficile per tutti quanti e per noi conta tanto non perdere".

Le assenze di Reus e Paco Alcacer pesano?

"Abbiamo una bella squadra, certo con loro saremmo più forti".

Ci si attende tanto da Sancho.

"Adesso è riposato, ci aspettiamo tanto da lui".

Le assenze di Sanchez e Sensi?

"Sono forti, sono due grandi perdite per l'Inter".

Un pareggio vi farebbe felici?

"Non si gioca mai per pareggiare, ma sicuramente un pari lo prenderemmo".