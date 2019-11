Fonte: Andrea Losapio

Si avvicina la sfida di Zenica, Stadion Bilino Polje, per l'Italia di Roberto Mancini e naturalmente per la Bosnia: per i padroni di casa una nuova defezione, quella del centrocampista Amer Gojak, che ha lasciato il raduno della squadra di Robert Prosinečki per infortunio, tornando al club di appartenenza. Al fianco del ct, per la conferenza stampa della vigilia, ci sarà il bomber della Roma, nonché stella della squadra, Edin Dzeko.