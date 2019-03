TMW - Bosnia, Zukanovic: "Grande gruppo e giovane, obiettivo Euro 2020"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il difensore del Genoa Ervin Zukanovic si è soffermato sul momento della Nazionale bosniaca, avversaria degli azzurri nelle qualificazioni a Euro 2020: "Abbiamo un grande gruppo con un nuovo allenatore. Ora siamo stati promossi in Lega A di Nations League, abbiamo fatto bene, abbiamo una squadra giovane con alcuni giocatori esperti. Tanti hanno lasciato la Nazionale, come Ibisevic e Lulic che sono stati giocatori importanti per noi, e ora sono arrivati ragazzi giovani che stanno facendo bene. Ora abbiamo la qualificazione a Euro 2020, è importante iniziare con due vittorie. Giochiamo in casa e sarà bello. Il nostro obiettivo è arrivare all’Europeo".