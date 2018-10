TMW - Branca: "Triplete qualcosa di incredibile. Ibra al Barça tra le zanzare"

Fonte: dagli inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Festival dello Sport di Trento è andato in scena un evento dedicato all’Inter del Triplete. Tanti i nerazzurri presenti sul palco. Ecco le dichiarazioni di Marco Branca:

“Sapevamo che Ibra voleva andare al Barça e io da tempo parlavo con i blaugrana. Facemmo quella trattativa in casa del presidente Moratti, in una stanza piena di zanzare. Sta di fatto che l’anno vissuto con la conquista del triplete fu qualcosa di incredibile. Il ritorno a Londra contro il Chelsea? Il mister ci aveva già detto che avrebbe giocato in maniera diversa, senza però entrare nei dettagli. Non avrei mai immaginato quella vittoria”.

.