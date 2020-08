tmw Branchini: "I mentori di Sarri sono spariti. Pirlo? La scelta non mi sorprende"

vedi letture

Nella sua intervista a TuttoMercatoWeb.com, l'agente Giovanni Branchini ha parlato anche di Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, con il primo esonerato dalla Juventus e il secondo che ha preso il suo posto: "I mentori di Sarri che l'anno passato strombazzavano dappertutto ora sono scomparsi, non se ne vede uno. Pirlo? Speriamo faccia un bel percorso ma non mi ha sorpreso il suo arrivo considerando il parco allenatori".

Your browser does not support the video tag

Giovanni Branchini: "Dura giudicare un tecnico. I mèntori di Sarri che strombazzavano non ci sono più" © video di Lorenzo Marucci