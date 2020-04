tmw Branco: "Serie A ora più prestigiosa. Paquetà non ha ancora mostrato il suo potenziale"

vedi letture

Branco, l'ex potente calciatore di Brescia e Genoa, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com in cui si è parlato anche del campionato di Serie A e di alcuni singoli. Branco, ora coordinatore tecnico delle nazionali giovanili del Brasile, ha detto: "Seguo anche i vari calciatori della nostra nazionale in Italia. Adesso la serie A sta tornando ad essere molto interessante, sta recuperando prestigio. La Juve è in testa però c'è più equilibrio, l'Inter è migliorata e c'è anche una bella Lazio. Quanto ai giocatori Paquetà è giovane e non ha ancora mostrato il suo potenziale. Douglas Costa è forte ma purtroppo ha spesso guai fisici. Certo, per la sua forza è molto importante. Lucas Leiva ha iniziato con me al Gremio, gran giocatore con un'esperienza eccezionale. Tra gli italiani mi piace Insigne che è molto tecnico ma anche Immobile. Balotelli? Quest'estate si diceva che dovesse arrivare al Flamengo ma poi è andato al Brescia. Si parla molto del suo carattere: l'importante è che poi risolva le partite. Così si aggiusta tutto".

Tra i talenti brasiliani di oggi chi segnala?

"Fare i nomi è complicato. Posso dire però che l'anno scorso la nostra Under17 ha vinto il mondiale in finale contro il Messico. Ci sono giocatori interessanti anche nella classe 2004. E nella nostra Olimpica ci sono calciatori che militano anche nella nazionale maggiore. Tra gli 'italiani' seguo non solo Paquetà ma anche Luiz Felipe della Lazio e Ibanez dell'Atalanta per fare alcuni esempi".