TMW - Brescia, 30' minuti di fuoco per l'esordiente Grosso: cori pro Corini

Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

Un inizio di avventura bresciana molto complicata per Fabio Grosso, nuovo tecnico del Brescia, che dopo mezz'ora era già sotto 0-2 nella sfida contro il Torino di Walter Mazzarri: i tifosi intanto dimostrano di non aver dimenticato l'eroe della promozione, il tecnico che Cellino ha allontanato per far posto all'ex Juve ed Hellas Verona. Cori in favore di Eugenio Corini, un allenatore che la curva biancoblù non ha dimenticato.