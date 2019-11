TMW - Brescia, a Torbole colloquio tra il patron Cellino e Balotelli

Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

In coda all'allenamento di oggi di casa Brescia, colloquio vis a vis per il patron Massimo Cellino e Mario Balotelli, ieri protagonista di un allenamento eccessivamente svogliato secondo Grosso e mandato sotto la doccia con qualche minuto di anticipo rispetto ai compagni. Il presidente delle Rondinelle ha preso da parte l'attaccante italiano, evidentemente per un chiarimento dopo i fatti di ieri. Una chiacchierata durata poco meno di 10 minuti e immortalata dal nostro inviato al centro sportivo di Torbole.