tmw Brescia, allenamento in piccoli gruppi. Si attende mister Lopez

Prosegue il lavoro individuale del Brescia sul campo di Torbole Casaglia. Le Rondinelle si sono allenate oggi in piccoli gruppi - uno in mattinata e due nel pomeriggio - continuando dunque le singole attività. Assente mister Diego Lopez che ha terminato il periodo di quarantena dopo essere rientrato dall'Uruguay: oggi il tecnico ha effettuato il tampone e i test sierologici e domani, molto probabilmente, sarà presente al campo. Il tutto dipenderà ovviamente dall'esito degli esami effettuati in mattinata. Per le sedute collettive bisognerà ancora attendere: il via libera da parte delle autorità è arrivato soltanto qualche giorno fa e al momento la società deve effettuare i tamponi richiesti dal protocollo.

Presente anche Mario Balotelli, l'attaccante si è allenato anche ieri dopo le polemiche degli ultimi giorni. Il numero 45 si è riunito ai compagni e più volte ha postato sui social le sue sessioni, accompagnate anche da qualche risata con chi era presente e sempre a distanza di sicurezza. Nel primo pomeriggio Jesse Joronen ha effettuato i test sierologici dopo l'isolamento di 14 giorni. Oltre all'estremo difensore ex Copenaghen in questi giorni non si sono potuti allenare Spalek, Zmrhal e Skrabb: i quattro hanno però terminato il periodo di quarantena e presto potranno riunirsi ai compagni.