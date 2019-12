Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

Di ritorno da Milano, dove ha partecipato alla riunione della Lega Serie A, il presidente Massimo Cellino ha raggiunto Eugenio Corini nella sede del Brescia, dove è iniziato l'incontro che potrebbe segnare il ritorno dell'ex allenatore alla guida delle Rondinelle: con tre gare perse e 10 gol subiti, ma anche zero realizzati, la gestione Grosso potrebbe dunque concludersi qui. Molto dipenderà dai toni del faccia a faccia, visto che la squadra non sarebbe certamente scontenta del ritorno in sella di Corini, assolutamente decisivo nella cavalcata che l'anno scorso ha riportato il club in Serie A.