tmw Brescia, anche oggi Balotelli assente agli allenamenti per gastroenterite

Prosegue la telenovela Mario Balotelli in casa Brescia. "Balo era il nostro grande sogno e ora succede quello che vedete...", ha dichiarato quest'oggi il numero uno delle rondinelle Massimo Cellino. Riferimento per nulla velato agli allenamenti a intermittenza dell'attaccante del Brescia che nemmeno oggi s'è presentato al Centro Sportivo dando come motivazione la gastroenterite.

La società vista la nuova assenza sta valutando dei test medici specifici per Balotelli.