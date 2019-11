TMW - Brescia, Balotelli lascia il centro sportivo durante l'allenamento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli non sta attraversando un buon momento e l'episodio di oggi avvenuto durante l'allenamento, conferma il periodo altalenante dell'attaccante biancoblù. Il giocatore, dopo aver abbandonato il campo per ordine di mister Grosso, ha lasciato il centro sportivo con l'allenamento ancora in corso. La società ha confermato che il calciatore non ha nessun problema fisico, a quanto pare la scelta dell'allenatore è stata puramente tecnica. Un segnale da non sottovalutare, anche in vista dell'importante sfida contro la Roma.