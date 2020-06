tmw Brescia, Balotelli non si allena nemmeno oggi: spaccatura totale con la società

Ennesimo episodio di una saga interminabile. Anche oggi Mario Balotelli non si è allenato al centro sportivo di Torbole, dopo i problemi gastrointestinali di ieri. Il calciatore non ha effettuato la seduta di allenamento: a quanto pare la società ha concesso un giorno di riposo al calciatore dopo i problemi di ieri.

Il giocatore è intervenuto sui social per spiegare la sua posizione: "Mi sono sempre allenato", ha confermato Balo sul suo profilo. Ieri sera il medico lo ha però rimandato a casa per problemi gastrointestinali. Ormai la spaccatura è totale, le parti sono in attesa di risolvere la questione per vie legali. Il contratto scadrà il 30 giugno, ma saranno altri quindici giorni da separati in casa.