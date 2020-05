tmw Brescia, Balotelli non si è allenato neanche stamane. In settimana summit Raiola-Cellino

vedi letture

Niente allenamento mattutino, oggi, per Mario Balotelli. Come raccolto da TMW, l'attaccante del Brescia non ha lavorato stamattina, saltando la seduta individuale già programmata. In settimana, intanto, ci dovrebbe essere il tanto atteso incontro tra il suo agente, Mino Raiola, e il presidente Cellino per definire il futuro di 'SuperMario'.