tmw Brescia, Balotelli respinto al centro sportivo: il certificato di malattia scade domani

Scorrono i titoli di coda sull’avventura tra Mario Balotelli e il Brescia. Anche oggi, niente allenamento per l’attaccante, che nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera di licenziamento dal club. SuperMario, sempre più lontano dalla squadra della sua città, è arrivato infatti in mattinata, in compagnia di un amico, al centro sportivo di Torbole. Sceso dall’auto, ha provato ad entrare ma i custodi non gli hanno aperto i cancelli. La motivazione? Da quanto fa sapere la società lombarda, il certificato di malattia presentato dallo stesso Balotelli nei giorni scorsi scade domani: nonostante il calciatore avesse comunicato la sua intenzione di presentarsi già oggi, non è possibile derogare a quanto previsto nel documento medico e quindi potrà tornare ad allenarsi solo a partire da domani. Dopo aver provato a fare alcune telefonate (per provare a risolvere la situazione e anticipare questi tempi), Balo ha così lasciato il centro delle Rondinelle. Non senza ironizzare con i giornalisti presenti: “Ora scrivete che non mi alleno”. In effetti...