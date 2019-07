© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del Brescia Massimo Cellino è in queste ore a Milano, complice la riunione di Lega di questo pomeriggio. Dopo l’incontro con gli altri presidenti e amministratori delegati dei club di A per il numero 1 delle Rondinelle ci sarà però tempo e spazio anche per portare avanti le questioni di mercato.

Priorità alla difesa - Le prossime mosse di Cellino saranno verosimilmente indirizzate a completare il pacchetto arretrato della squadra. Sembra essere questa, al momento, la priorità del presidente del Brescia e dei suoi collaboratori nei prossimi giorni di calciomercato milanese. E in tal senso, al momento sembra perdere quota l’ipotesi Edoardo Goldaniga, nome emerso nei giorni scorsi.

Balotelli rischia di restare solo un sogno - Fra i nomi più chiacchierati, dal giorno della promozione in Serie A ad oggi, c’è certamente quello di Mario Balotelli. Il legame con la sua città è indiscutibile, ma ad oggi non sembrano esserci i presupposti per regalare il colpo ad effetto ai tifosi. Non fosse altro per l’ingaggio extralarge che chiede l’attaccante ex Nizza e OM.