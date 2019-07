TMW - Brescia, Cellino: "Balotelli? Non possiamo permettercelo"

Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per analizzare il calendario delle rondinelle: "Sembra che il tempo si sia fermato, la cosa imbarazzante è che vedevo le avversarie del Cagliari. Fare il tifo contro è difficile".

Il calcio è strano.

"Si vede che hanno truccato tutto (ride, ndr)".

Che Brescia arriva in serie A?

"Una squadra giovane con voglia di combattere, con Tonali, Torregrossa, Cistana, tutti i miei ragazzi. È una squadra con tante qualità".

Tonali non si muove?

"Sono cose giuste da dire, Tonali bisogna tutelarlo, il Brescia è la sua casa. Abbiamo undici giocatori, lui è un giocatore che si sta formando, non fategli montare troppo la testa".

Ha un prezzo?

"Per me non ha prezzo, non ho mai ricevuto offerte. Vi devo dire che ci sarà una squadra molto interessante, sono fiducioso".

Balotelli è un sogno e basta?

"Normalmente sogno le donne, a me piace tanto ma ho sempre detto che ha messo in mostra più difetti che pregi. Non possiamo permettercelo, costa troppo. Non penso ad assicurare nulla, se poi vuole venire e ci offre qualcosa ne possiamo parlare".

Quindi Cellino vuole Balotelli?

"No, a noi ci interessa chi ha vuole molto cuore e pochi denari. Lui è il contrario".