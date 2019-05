TMW - Brescia, Cellino blinda Tonali: contratto già adeguato per la Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Cellino vuole un Brescia competitivo. E Sandro Tonali, giovane centrocampista pezzo pregiato del mercato, farà parte delle Rondinelle anche nella prossima stagione. Cellino vuole far maturare il suo calciatore in Serie A, poi tra due stagioni sarà tempo di calciomercato. Poche possibilità che parta durante la prossima sessione. Emerge anche un dettaglio: il contratto di Tonali, con la promozione del Brescia in Serie A, avrà un incremento senza la necessità di trattare un ulteriore rinnovo. Tonali-Brescia, un altro anno insieme per poi spiccare il volo...