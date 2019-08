TMW - Brescia, Cistana: "Che emozione l'esordio a San Siro"

Fonte: Pietro Mazzara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

il difensore del Brescia Andrea Cistana ha commentato in zona mista ai microfoni di TMW la gara persa oggi a San Siro contro il Milan: “L’esordio a San Siro? È stato emozionante, dall’arrivo al parcheggio fino all’ingresso in campo. Fino a poco tempo fa venivo qui a vedere le partite, ora ci ho giocato. Al fischio iniziale ho cercato di concentrarmi sulla gara, anche perché avevo di fronte due attaccanti molto forti. Abbiamo cercato di fare la nostra partita mettendoci cattiveria. Con Corini fin dall’anno scorso abbiamo cercato di fare il nostro calcio e di giocare ed è quello che porteremo avanti fino a fine campionato. Ora speriamo che arrivino anche i punti alla prossima in casa contro il Bologna. La Nazionale? È ancora lunga, è la seconda partita in Serie A. C’è ancora tanto da fare e ci sono tanti giocatori. Ora penso al Brescia e a conservare la categoria”.