TMW - Brescia, contatti col Sassuolo per Magnani e Bandinelli

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Primi movimenti di mercato per il Brescia in vista della prossima stagione in Serie A. Secondo le ultime raccolte da TMW il club del presidente Cellino ha bussato al Sassuolo per chiedere informazioni su due giocatori: il primo è Giangiacomo Magnani, difensore classe '95 autore di 19 presenze in stagione. Il secondo è quello di Filippo Bandinelli, centrocampista classe '95 nell'ultima stagione in prestito a Benevento.