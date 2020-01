TMW - Brescia, Corini: "Risultato troppo ampio. Balo, atteggiamento giusto"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da TMW nella zona mista di Marassi, il tecnico del Brescia Eugenio Corini commenta così il brutto ko subito oggi in casa della Sampdoria: “Secondo me nel primo tempo abbiamo fatto bene per i primi 25’, poi la Samp ha spinto, ha creato i presupposti per pareggiare la gara, ha trovato il pareggio. Noi abbiamo provato a riequilibrarci, ma loro hanno trovato il gol del 2-1. Diciamo che dal 3-1 per noi si è fatta in salita, non siamo più riusciti a fare quello che facciamo di solito. La Samp ha trovato altri due gol in contropiede che secondo me rendono troppo ampio il risultato. La Serie A è anche questa, quando metti in campo giocatori di qualità a volte subisci troppo”.

Su Balotelli: “A prescindere da lui, sapevamo di dover pagare qualcosa in termini di esperienza collettiva e fisicità, avevamo giocatori importanti fuori e avevamo di fronte una squadra forte come la Sampdoria che ora sta lottando per non retrocedere ma che è stata costruita per obiettivi diversi. Mario si impegna, lavora, a volte si può giocare più o meno bene ma l’atteggiamento è quello giusto”.