tmw Brescia, da oggi pomeriggio iniziano i test sui calciatori. Ripresa non ancora fissata

Anche il Brescia dà il via alle visite mediche: a partire da oggi, secondo quanto raccolto da TMW, le Rondinelle hanno iniziato da questo pomeriggio a sottoporre i propri calciatori ai test propedeutici alla ripresa. Su questo punto, però, ancora nessuna decisione è stata presa: tutti i calciatori svolgeranno le visite, che dopo oggi proseguiranno anche nei prossimi giorni, poi si valuterà quando dare il via agli allenamenti individuali come sta accadendo in altre società.