TMW - Brescia, Dall'Oglio nel mirino di Chievo e Spezia. Ipotesi estera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si profila una nuova avventura per Jacopo Dall'Oglio, centrocampista di proprietà del Brescia. Il centrocampista classe 1992, sotto contratto con le Rondinelle fino al giugno 2021, è infatti finito nel mirini di Chievo Verona e Spezia per quanto riguarda la Serie B. Esiste però anche una pista estera per l'ex Reggina che porta all'Apoel Limassol club della massima serie cipriota.