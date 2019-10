Fonte: Dall'inviato, Luca Chiarini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutta serata per Daniele Dessena. Il centrocampista del Brescia, nella ripresa della gara contro la Fiorentina, ha subito un colpo alla caviglia destra da Pulgar lasciando il campo in lacrime e in barella. Una torsione innaturale che ha ricordato il crac del 2015 (frattura scomposta di tibia e perone della stessa gamba) e allarmato comprensibilmente l'intera squadra di Corini.

Secondo quanto raccolto da TMW, al momento si sospetta però "soltanto" una forte contusione al perone, anche se per sciogliere ogni riserva si dovrà aspettare ovviamente gli accertamenti medici in programma nelle prossime ore.