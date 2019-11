© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Lopez va verso il no alla proposta del Brescia, pur ringraziando il Presidente Cellino per la chiamata. L’allenatore uruguaiano ha deciso di rimanere al Penarol in un momento molto importante per la stagione della sua squadra. Niente ritorno in Italia nonostante l’apertura del Penarol alla possibilità di liberarlo, Diego Lopez ha scelto di continuare la sua esperienza in Uruguay. Non è il momento, almeno per adesso, di rientrare in Italia...